12:45 04.05.2022
Глава Минэкологии о гибели тюленей в Мангистауской области: Причины пока не выяснены
Фото: pixabay
На брифинге в правительстве министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, причины гибели животных пока еще не выяснены – для этого потребуется около месяца. Министр уточнил, что пробы взяты только с когтей и клыков.
Брекешев отметил, что многие связывают гибель тюленей с проведением дноуглубительных работ на Северном Каспии.
Министр добавил, что, по данным специалистов, гибель могла произойти еще 3-4 месяца назад, в зимний период.
Углубительные работы, согласно плану мероприятий, начаты только 15 апреля. Два этих события никак не зависят друг от друга. Перед тем как начать эти работы, компания проводила несколько мероприятий с учеными. Были научные обоснования, что работы не повлияют ни на флору, ни на фауну Северного Каспия. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев
27 апреля при обследовании побережья мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей.
В пресс-службе Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК отметили, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей.
При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует об их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада.Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК