Глава Минэкологии о гибели тюленей в Мангистауской области: Причины пока не выяснены

По его словам, причины гибели животных пока еще не выяснены – для этого потребуется около месяца. Министр уточнил, что пробы взяты только с когтей и клыков.

Брекешев отметил, что многие связывают гибель тюленей с проведением дноуглубительных работ на Северном Каспии.

Министр добавил, что, по данным специалистов, гибель могла произойти еще 3-4 месяца назад, в зимний период.

Углубительные работы, согласно плану мероприятий, начаты только 15 апреля. Два этих события никак не зависят друг от друга. Перед тем как начать эти работы, компания проводила несколько мероприятий с учеными. Были научные обоснования, что работы не повлияют ни на флору, ни на фауну Северного Каспия. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

27 апреля при обследовании побережья мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей.

В пресс-службе Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК отметили, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей.