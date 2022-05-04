Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:45 04.05.2022

Глава Минэкологии о гибели тюленей в Мангистауской области: Причины пока не выяснены

массовая гибель тюленей Фото: pixabay
На брифинге в правительстве министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, причины гибели животных пока еще не выяснены – для этого потребуется около месяца. Министр уточнил, что пробы взяты только с когтей и клыков.

Брекешев отметил, что многие связывают гибель тюленей с проведением дноуглубительных работ на Северном Каспии.

Министр добавил, что, по данным специалистов, гибель могла произойти еще 3-4 месяца назад, в зимний период.

Углубительные работы, согласно плану мероприятий, начаты только 15 апреля. Два этих события никак не зависят друг от друга. Перед тем как начать эти работы, компания проводила несколько мероприятий с учеными. Были научные обоснования, что работы не повлияют ни на флору, ни на фауну Северного Каспия. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

27 апреля при обследовании побережья мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. 

В пресс-службе Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК отметили, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей.

При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует об их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада.Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК
Айша Тулеубекова
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан Мангистауская область
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все