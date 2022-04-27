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Законодательство РК
20:12 27.04.2022

Гибель тюленей в Мангистауской области прокомментировали в Минэкологии

Минэкологии комментарий Фото: gov.kz
27 апреля 2022 года в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружены 94 туши мертвых тюленей. Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований, сообщает Zakon.kz.
Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным. В настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей. Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта. Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК

На казахстанском побережье Каспийского моря за последние пять лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели установить не удалось.

Во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует об их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада. Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК

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Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях.

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Для усиления его охраны постановлением правительства РК от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.

Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысячи, в 2021 году – 302 тысячи, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.

Константин Вноровский
МЭГПР РК Мангистауская область
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