Мажилис одобрил поправки в законопроект о референдуме

Как отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Берик Бекжанов, проект закона разработан в целях унификации форм бюллетеней, использованных при проведении республиканского референдума.

Глава государства предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию Казахстана. Это очень уместное предложение, поскольку решение вопросов, касающихся наиболее важных аспектов жизни общества, путем всенародного голосования – это особое проявление народной власти. Законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ. И признание действительными бюллетеней, в которых указаны все предложенные варианты ответов. Однако такие бюллетени не будут учитываться при голосовании. Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Берик Бекжанов

Кроме того, уточняется воля голосующего проголосовать путем проставления любой отметки в бюллетене.

По его словам, принятие проекта закона не повлечет негативных и иных отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует бюджетных расходов.

Данный проект закона не меняет содержание закона о референдуме, то есть поправки все носят уточняющий характер. Это нужно правильно понимать. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.