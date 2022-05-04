12:27 04.05.2022
Мажилис одобрил поправки в законопроект о референдуме
Фото: parlam.kz
Депутаты Мажилиса одобрили поправки в законопроект о референдуме. 98 из 98 депутатов проголосовали «за», передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Берик Бекжанов, проект закона разработан в целях унификации форм бюллетеней, использованных при проведении республиканского референдума.
Глава государства предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию Казахстана. Это очень уместное предложение, поскольку решение вопросов, касающихся наиболее важных аспектов жизни общества, путем всенародного голосования – это особое проявление народной власти. Законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ. И признание действительными бюллетеней, в которых указаны все предложенные варианты ответов. Однако такие бюллетени не будут учитываться при голосовании. Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Берик Бекжанов
Кроме того, уточняется воля голосующего проголосовать путем проставления любой отметки в бюллетене.
По его словам, принятие проекта закона не повлечет негативных и иных отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует бюджетных расходов.
Данный проект закона не меняет содержание закона о референдуме, то есть поправки все носят уточняющий характер. Это нужно правильно понимать. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов
Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.
Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев