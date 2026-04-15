Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности

Депутаты Мажилиса 15 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

В документе указано, что целью принятия законопроекта является регламентация правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности в Казахстане, формирование условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

установление основных принципов регулирования рейтинговой деятельности (качество, добросовестность, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность, конфиденциальность);

введение требований к организации и осуществлению рейтинговой деятельности (виды рейтингов, разработка методология, качество информации, размер и структура капитала рейтингового агентства);

регламентацию процедур признания международных и иностранных кредитных рейтинговых агентств (порядок и критерии признания);

определение порядка управления конфликтами интересов (требования, перечень конфликтов интересов);

установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью (компетенция уполномоченного органа, меры воздействия).

Помимо этого, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рейтинговой деятельности".

Концептуальными положениями законопроекта являются распространение на деятельность кредитных рейтинговых агентств ряда норм Предпринимательского кодекса и отраслевого законодательства (законы "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций").

Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью (закрепление компетенции уполномоченного органа);

распространение действующих условий функционирования участников финансового рынка на кредитные рейтинговые агентства;

предоставление возможности банкам и страховым компаниям инвестировать в капитал рейтинговых агентств.

Ранее стало известно, что утвержден перечень офшорных зон для казахстанских банков и инвестфондов.