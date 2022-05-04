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Законодательство РК
12:56 04.05.2022

Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

умер от болезни Фото: wikimedia
В Минске на 88-м году жизни скончался бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, передает Zakon.kz.

Об этом сообщают белорусские и российские СМИ со ссылкой на его жену Ирину.

Станиславу Шушкевичу было 87 лет. Весной он перенес COVID-19, у него диагностировали «омикрон-штамм».

26 апреля его состояние ухудшилось, политика госпитализировали и поместили в реанимацию. Через два дня Шушкевича выписали, но затем его состояние ухудшилось, и какое-то время политик был в реанимации.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава республики подписывал вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Лариса Черненко
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