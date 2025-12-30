Умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио

Советский артист, иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, передает Zakon.kz.

Печальной новостью в своем Telegram-канале поделился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом", – говорится в публикации.

Сообщается, что прощание с народным артистом Российской Федерации состоится в церемониальном зале Троекуровского кладбища 2 января.

Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года. Настоящее имя иллюзиониста – Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио. В возрасте 23 лет начинающий артист стал помогать отцу в организации фокусов. Позже Эмиль стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Разработал новый цирковой номер. В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по миру.

