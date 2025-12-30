Умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио
Печальной новостью в своем Telegram-канале поделился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом", – говорится в публикации.
Сообщается, что прощание с народным артистом Российской Федерации состоится в церемониальном зале Троекуровского кладбища 2 января.
Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года. Настоящее имя иллюзиониста – Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио. В возрасте 23 лет начинающий артист стал помогать отцу в организации фокусов. Позже Эмиль стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Разработал новый цирковой номер. В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по миру.
Ранее стало известно, что скончалась легендарная актриса французского кинематографа Брижит Бардо. Она умерла в возрасте 91 года.