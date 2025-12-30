#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Мир

Умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио

сообщили о смерти знаменитого иллюзиониста , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 19:42 Фото: t.me/zapashnyru
Советский артист, иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, передает Zakon.kz.

Печальной новостью в своем Telegram-канале поделился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом", – говорится в публикации.

Сообщается, что прощание с народным артистом Российской Федерации состоится в церемониальном зале Троекуровского кладбища 2 января.

Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года. Настоящее имя иллюзиониста – Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио. В возрасте 23 лет начинающий артист стал помогать отцу в организации фокусов. Позже Эмиль стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Разработал новый цирковой номер. В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по миру.

Ранее стало известно, что скончалась легендарная актриса французского кинематографа Брижит Бардо. Она умерла в возрасте 91 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Умер автор песен из известных советских фильмов
16:29, 16 октября 2023
Умер автор песен из известных советских фильмов
"Хьюстон, у нас проблема": умер спасавший "Аполлон-13" астронавт
12:22, 03 ноября 2023
"Хьюстон, у нас проблема": умер спасавший "Аполлон-13" астронавт
Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
22:00, 09 февраля 2025
Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: