Английский «Ливерпуль» установил уникальное достижение

Подобного достижения не добивалась ранее ни одна из английских команд. 3 мая подопечные Юргена Клоппа переиграли испанский «Вильярреал» и по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:2) вышли в решающую стадию турнира, где они встретятся с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».

«Мерсисайдцы» уже завоевали один из названных трофеев. В финале Кубка Английской лиги, который прошел 27 февраля, «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

Фото: Instagram/liverpoolfc

Третий финал у «красных» запланирован на 14 мая, когда состоится решающий поединок Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «аристократами» из Лондона.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.