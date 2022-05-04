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13:19 04.05.2022

Английский «Ливерпуль» установил уникальное достижение

Футбол Три финала Фото: Instagram/liverpoolfc
«Ливерпуль» – первый клуб в истории английского футбола, который сумел выйти за один сезон в финалы Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка Английской лиги, сообщает Zakon.kz.

Подобного достижения не добивалась ранее ни одна из английских команд. 3 мая подопечные Юргена Клоппа переиграли испанский «Вильярреал» и по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:2) вышли в решающую стадию турнира, где они встретятся с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».

«Мерсисайдцы» уже завоевали один из названных трофеев. В финале Кубка Английской лиги, который прошел 27 февраля, «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

Футбол Три финала

Фото: Instagram/liverpoolfc

Третий финал у «красных» запланирован на 14 мая, когда состоится решающий поединок Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «аристократами» из Лондона.

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Куандык Шынасилов
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