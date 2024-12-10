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Спорт

Английский "Ливерпуль" выиграл шестой матч подряд

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 01:21 Фото: Instagram/liverpoolfc
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в Испании в рамках Лиги чемпионов сыграл с "Жироной", сообщает Zakon.kz.

В первом тайме "Ливерпуль" владел инициативой и забрал мяч под свой контроль. Между тем, "Жирона" опасно отвечала и не давала Алисону Бекеру скучать в воротах. Было несколько опасных моментов, но они не принесли результата. К примеру, Дейли Блинд был совершенно один перед воротами "Ливерпуля" и просто не попал по мячу. В ответной атаке Мохамед Салах не попал в дальний угол. 

В итоге команды ушли на перерыв без голов.

В начале второго тайма Луис Диас остался без бутсы в штрафной площади "Жироны". Французский арбитр Бенуа Бастьен сначала ничего не увидел, но помощники позвали его к монитору. Через пару минут судья указал на "точку". По его мнению, Донни ван де Бек наступил сзади на ногу колумбийцу, что привело к пенальти. Салах не оставил Гассаниге никаких шансов – пробил в один угол, а вратарь метнулся в другой.

Больше забить никому не удалось.

Теперь на счету "Ливерпуля" шесть побед в шести матчах и один пропущенный мяч. Англичане встретят 2025 год лидерами общего этапа Лиги чемпионов.

10 декабря стартовали игры шестого тура Лиги чемпионов УЕФА, где центральным поединком, скорее всего, будет битва в Бергамо (Италия) между местной "Аталантой" и мадридским "Реалом".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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