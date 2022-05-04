14:14 04.05.2022
Не нарушайте баланс: в нацпарке рассказали, чем кормить белок
Фото: Zakon.kz
Милые и шустрые белки вызывают у людей только позитивную реакцию. Как взрослые, так и дети с умилением кормят зверька. В Государственном национальном природном парка «Бурабай» рассказали, что важно кормить животных продуктами, которые им не навредят, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в парке, белкам можно ежедневно съедать по горсточке, с чайную ложку (10 г), семечек тыквы или подсолнечника.
В природе зверям негде брать жареные продукты, поэтому их пищеварительная система приспособлена к перевариванию сырых продуктов, семечек и орешков. Не нарушайте этот баланс, давайте белкам только сырые семечки, – отметили специалисты.
Кроме того, на странице в Instagram опубликовано видео, как инспектор кормит белку. Зверек сидит на ладони, ест семечки и кажется, никуда не собирается уходить.