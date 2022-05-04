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14:14 04.05.2022

Не нарушайте баланс: в нацпарке рассказали, чем кормить белок

видео с белкой, как кормить Фото: Zakon.kz
Милые и шустрые белки вызывают у людей только позитивную реакцию. Как взрослые, так и дети с умилением кормят зверька. В Государственном национальном природном парка «Бурабай» рассказали, что важно кормить животных продуктами, которые им не навредят, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в парке, белкам можно ежедневно съедать по горсточке, с чайную ложку (10 г), семечек тыквы или подсолнечника.

В природе зверям негде брать жареные продукты, поэтому их пищеварительная система приспособлена к перевариванию сырых продуктов, семечек и орешков. Не нарушайте этот баланс, давайте белкам только сырые семечки, – отметили специалисты.

Кроме того, на странице в Instagram опубликовано видео, как инспектор кормит белку. Зверек сидит на ладони, ест семечки и кажется, никуда не собирается уходить.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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