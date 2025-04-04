Что делать, если вы получили СМС о задолженности за посещение нацпарка "Бурабай"

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" опубликовала важное сообщение, передает Zakon.kz.

В нацпарке призвали не беспокоится, если вы получили СМС о задолженности за посещение "Бурабая".

"Взыскание касается периода с 1 января по 20 июля 2024 года в соответствии со ст. 591 Налогового кодекса РК. Это затрагивает владельцев автотранспортных средств, посетивших парк в указанный период. С 20 июля по 14 ноября 2024 года взыскания не производились, поскольку в Налоговый кодекс вносились изменения", – говорится в сообщении.

На данный момент в нацпарке действуют новые тарифы: теперь оплата взимается за одно транспортное средство, а не по количеству пассажиров в нем.

Ранее нацпарк "Бурабай" обратился с просьбой к казахстанцам.