Что делать, если вы получили СМС о задолженности за посещение нацпарка "Бурабай"
Фото: Instagram/parkburabay
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" опубликовала важное сообщение, передает Zakon.kz.
В нацпарке призвали не беспокоится, если вы получили СМС о задолженности за посещение "Бурабая".
"Взыскание касается периода с 1 января по 20 июля 2024 года в соответствии со ст. 591 Налогового кодекса РК. Это затрагивает владельцев автотранспортных средств, посетивших парк в указанный период. С 20 июля по 14 ноября 2024 года взыскания не производились, поскольку в Налоговый кодекс вносились изменения", – говорится в сообщении.
На данный момент в нацпарке действуют новые тарифы: теперь оплата взимается за одно транспортное средство, а не по количеству пассажиров в нем.
Ранее нацпарк "Бурабай" обратился с просьбой к казахстанцам.
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