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Советы

Что делать, если вы получили СМС о задолженности за посещение нацпарка "Бурабай"

о задолженности за посещение ГНПП &quot;Бурабай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 19:26 Фото: Instagram/parkburabay
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" опубликовала важное сообщение, передает Zakon.kz.

В нацпарке призвали не беспокоится, если вы получили СМС о задолженности за посещение "Бурабая".

"Взыскание касается периода с 1 января по 20 июля 2024 года в соответствии со ст. 591 Налогового кодекса РК. Это затрагивает владельцев автотранспортных средств, посетивших парк в указанный период. С 20 июля по 14 ноября 2024 года взыскания не производились, поскольку в Налоговый кодекс вносились изменения", – говорится в сообщении.

На данный момент в нацпарке действуют новые тарифы: теперь оплата взимается за одно транспортное средство, а не по количеству пассажиров в нем.

Ранее нацпарк "Бурабай" обратился с просьбой к казахстанцам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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