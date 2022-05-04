Названы представители знаков зодиака, которые больше всех боятся старости

Стрельцы

Стрельцы обладают авантюрным духом: испытывают острые ощущения от неизведанного. Старение для Стрельцов – табу, потому что они чувствуют, что им придется перестать жить на одном дыхании. Они боятся, что юность закончится, пишет wday.ru.

Стрельцы — люди, которые ценят свободу, не терпят обязательств. Но со временем они видят приближающуюся старость и тогда начинают думать о будущем.

Близнецы

Близнецы — фантазеры и мечтатели. Но годы идут, а Близнецы не хотят принимать тот факт, что они становятся старше. Представители этого знака хотели бы продолжать жить без ограничений и ответственности, наслаждаясь каждым днем, не заглядывая в будущее.

Водолеи

К знакам зодиака, которые больше всего боятся стареть, относятся и Водолеи. Они обладают сильной жаждой приключений. Мысль о прошедших годах пугает Водолеев, потому что у них в голове тысячи проектов, которых становится с каждым днем все больше.

Самый сильный страх для Водолеев — сожаление, что они чего-то не успели. Они обдумывают проблемы будущего и перестают жить настоящим моментом, находясь в ловушке своего рационального ума.

Скорпионы

Скорпионы стареют красивее остальных знаков зодиака. Изо всех сил стараются, чтобы годы не отразились на их коже и на душе. Самый сильный страх Скорпионов заключается в том, что они не извлекли достаточно уроков из своего опыта, чтобы стареть бездумно.

Раки

Раки испытывают смешанные чувства по поводу старости. Они боятся, что их молодость исчезнет и останется лишь сожаление. С другой стороны, Раки всегда хотят для себя самого лучшего и знают, что даже в зрелом возрасте хотят жить полноценной жизнью и быть счастливыми. Размышления о будущем всегда вызывают у них некоторый стресс.

Ракам нужно время, чтобы осознать, что беспощадное время идет. Как только они обретут уверенность в себе, они смогут двигаться к зрелости с большим осознанием.