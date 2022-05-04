Новые правила обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда приняли в РК

Согласно Правилам, обучение и проверка знаний у работников по безопасности и охране труда осуществляется не реже одного раза в год.

Лица, принятые на работу, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение с последующим проведением проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после заключения трудового договора или перевода на другую работу.

Работники, подлежащие проверке знаний по безопасности и охране труда, предупреждаются работодателем не позднее чем за месяц до начала ее проведения.

Как отмечается, учебные программы по безопасности и охране труда предусматривают теоретическое и производственное обучение с учетом специфики данной организации и утверждаются актом работодателя.

Производственное обучение по безопасности и охране труда, безопасным методам и приемам труда проводят в учебных классах, мастерских, участках, цехах под руководством ответственных работников организации за безопасность и охрану труда.

В отдельных производствах, связанных с работами, к которым предъявляются установленные законодательством специальные требования безопасности труда, работники проходят дополнительное специальное обучение.

Обучение работников по вопросам безопасности и охраны труда завершается проверкой знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда.

Работники, не прошедшие обучение и проверку знаний по безопасности и охраны труда, к работе не допускаются.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.