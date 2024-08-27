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Законодательство РК

Правила проведения обучения по вопросам безопасности и охраны труда изменили в Казахстане

Люди на производстве, завод, промышленность, работники , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 09:09 Фото: primeminister.kz
И. о. министра труда приказом от 21 августа 2024 года внес изменения в Правила проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Поправками пункт 25 Правил изложен в новой редакции:

Учебные программы по развитию общих и специальных профессиональных компетенций ответственных работников разрабатываются учебными центрами и (или) на основе учебной программы, рекомендуемой Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений и утверждаются руководителями учебных центров.

Добавлен новый абзац:

Отраслевые ассоциации работодателей вносят предложения по учебным программам по развитию специальных профессиональных компетенций с учетом степени профессионального риска (по травмоопасным отраслям) в Республиканскую трехстороннюю комиссию по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений для рассмотрения и рекомендации.

Рекомендации Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа по труду.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане приняли Концепцию безопасного труда на 2024-2030 годы.

Также мы рассказывали, что работодателям возместят затраты на создание безопасных условий труда.

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