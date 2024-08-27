Правила проведения обучения по вопросам безопасности и охраны труда изменили в Казахстане
Поправками пункт 25 Правил изложен в новой редакции:
Учебные программы по развитию общих и специальных профессиональных компетенций ответственных работников разрабатываются учебными центрами и (или) на основе учебной программы, рекомендуемой Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений и утверждаются руководителями учебных центров.
Добавлен новый абзац:
Отраслевые ассоциации работодателей вносят предложения по учебным программам по развитию специальных профессиональных компетенций с учетом степени профессионального риска (по травмоопасным отраслям) в Республиканскую трехстороннюю комиссию по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений для рассмотрения и рекомендации.
Рекомендации Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа по труду.
Приказ вводится в действие с 6 сентября 2024 года.
Мы сообщали, что в Казахстане приняли Концепцию безопасного труда на 2024-2030 годы.
Также мы рассказывали, что работодателям возместят затраты на создание безопасных условий труда.