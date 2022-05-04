Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Алматы

В микрорайоне Айнабулак в автомашине Toyota обнаружен труп мужчины без явных признаков насильственной смерти.

Фото: Zakon.kz

Задержан гр. Б., 1989 года рождения, который находился рядом с умершим. Не исключен конфликт между ними. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Как сообщили в ведомстве, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Zakon.kz