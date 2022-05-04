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14:52 04.05.2022

Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Алматы

труп, машина Фото: Zakon.kz
В Алматы обнаружено тело мужчины в автомобиле. Задержан его знакомый, находившийся рядом с умершим, передает Zakon.kz.

В микрорайоне Айнабулак в автомашине Toyota обнаружен труп мужчины без явных признаков насильственной смерти.

труп в машине

Фото: Zakon.kz

Задержан гр. Б., 1989 года рождения, который находился рядом с умершим. Не исключен конфликт между ними. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Как сообщили в ведомстве, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Алматы, труп в машине

Фото: Zakon.kz

Труп, полицейская машина

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
Алматы
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