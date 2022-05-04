14:52 04.05.2022
Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы обнаружено тело мужчины в автомобиле. Задержан его знакомый, находившийся рядом с умершим, передает Zakon.kz.
В микрорайоне Айнабулак в автомашине Toyota обнаружен труп мужчины без явных признаков насильственной смерти.
Фото: Zakon.kz
Задержан гр. Б., 1989 года рождения, который находился рядом с умершим. Не исключен конфликт между ними. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Как сообщили в ведомстве, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz