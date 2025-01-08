Тело пропавшего мужчины нашли в автомобиле в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Тело мужчины, который до сих пор находился в розыске, как без вести пропавший, неожиданно обнаружили в автомобиле, сообщает Zakon.kz.
Труп найден 7 января вблизи села Елтай Индерского района местным жителем в машине на реке Урал.
Тело принадлежит мужчине 1971 года рождения, который был в розыске, как без вести пропавший в августе 2024 года.
По сообщению Департамента полиции Атырауской области, сейчас назначены необходимые экспертизы, идет расследование для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске нашли тело 19-летней девушки, пропавшей более месяца назад.
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