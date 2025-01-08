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Происшествия

Тело пропавшего мужчины нашли в автомобиле в Атырауской области

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, полиция, полицейский, полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 08:42 Фото: Zakon.kz
Тело мужчины, который до сих пор находился в розыске, как без вести пропавший, неожиданно обнаружили в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Труп найден 7 января вблизи села Елтай Индерского района местным жителем в машине на реке Урал.

Тело принадлежит мужчине 1971 года рождения, который был в розыске, как без вести пропавший в августе 2024 года.

По сообщению Департамента полиции Атырауской области, сейчас назначены необходимые экспертизы, идет расследование для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске нашли тело 19-летней девушки, пропавшей более месяца назад.

Аксинья Титова
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