Солдата Панфиловской дивизии поздравили с Днем Победы

Торжественное поздравление прошло во дворе дома, где живет Кайырлы Жонкабаев. В мероприятии приняли участие военнослужащие Нацгвардии Казахстана, представители Совета ветеранов регионального командования.

Кайырлы Жонкабаев — один из солдат легендарной Панфиловской дивизии. Он родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 г. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе ВОВ, Кайырлы Жонкабаев награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», а также множественными наградами.

Песни военных лет исполнил оркестр воинской части 5571 Национальной гвардии под руководством старшего лейтенанта Никиты Белякова.