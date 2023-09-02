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Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии

Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии Фото: пресс-служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, 101-летний Кайырлы Жонкабаев, сообщает Zakon.kz.
Об уходе Кайырлы Уатаевича рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК. Он не дожил 10 дней до 102 лет.

Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.

В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии. Кайырлы Уатаевич прошел всю войну. В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии.

В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

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