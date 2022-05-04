Испанского футболиста приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Как сообщает Marca, футболист совершил преступление еще в 2017 году. Кроме полученных четырех лет лишения свободы, Мину запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет. Он также обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

С 2019 года Мина играет за «Сельту», спортсмену 26 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.