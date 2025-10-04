Рэпера Пи Дидди приговорили к четырем годам тюрьмы

Американского рэпера и продюсера Пи Дидди приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Он также обязан выплатить штраф в размере $500 тысяч, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, несмотря на то, что прокуроры требовали для Комбса более 11 лет тюрьмы, а защита просила о сроке не более 14 месяцев, Шон Комбс, более известный как Пи Дидди (P. Diddy), приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения, включая штраф в размере 500 000 долларов. В конце долгого и эмоционального однодневного слушания хип-хоп магнат впервые выступил в суде.

Шона Комбса признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья заявил, что не уверен, что Дидди не повторит те же преступления после выхода из тюрьмы. Дело об убийстве Тупака Пи Дидди не рассматривали.

Ранее федеральные прокуроры просили для артиста более 11 лет заключения.

В июле присяжные оправдали Комбса по самым тяжким статьям, которые ему вменялись: о рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Из-за чего никакого пожизненного, которое изначально озвучили музыканту. Суд сослался на склонность рэпера к насилию, которое подтверждают кадры 2016 года, сделанные камерами видеонаблюдения одного из отелей. На них видно, как Пи Дидди нападает на свою девушку Кэсси Вентуру.



Летом суд отказал Пи Дидди в залоге в один миллион долларов. Адвокаты музыканта просили отпустить его из-под стражи на период до вынесения приговора. Рэпера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Музыканту могло грозить пожизненное заключение.

2 июля текущего года Федеральный суд присяжных оправдал музыканта по трем из пяти пунктов обвинения. Комбса признали невиновным по самым тяжелым обвинениям – в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и в организации преступной деятельности, сообщает CNN. При этом суд присяжных признал рэпера виновным в транспортировке людей для занятия проституцией (два обвинения).

Наказание за транспортировку людей для занятия проституцией, по двум эпизодам которой Комбс был признан виновным, предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Как сообщают очевидцы процесса, услышав решение суда, Пи Дидди повернулся к присутствующим в зале и захлопал в ладоши.