Международный фестиваль ремесленников «Көрпеfest – 2022» стартовал в Петропавловске

Участие в мероприятии принимают ремесленники из Казахстана, а также приграничных регионов Российской Федерации: Омской, Тюменской и Курганской областей.

Фестиваль проходит в Русском драматическом театре имени Н. Погодина при поддержке акима области Кумара Аксакалова, а также дома авторского дизайна «Алтын орда», республиканского центра «Бақытты отбасы» и коллектива «Алтын ине».

Фото: Вадим Мударисов

Благодаря фестивалю каждый участник сможет продемонстрировать всю широту и многообразие прикладного искусства казахского народа.

Организатором и автором фестиваля является лауреат премии президента РК «Алтын Сапа», кавалер ордена «Құрмет» и известный этнодизайнер как в Казахстане, так и за рубежом Ырза Тұрсынзада.

Фото: Вадим Мударисов

Подобные фестивали ремесленников проводятся по всему миру. Но у нас в Казахстане почему-то таких нет. Хотя наши ремесленные технологии сложные, но безумно красивые. И я считаю, что этот фестиваль подготовит многих женщин к сложным технологиям создания корпе и других работ. Мы обучаем бесплатно всех, и главное, что это свое мастерство женщина может использовать дома, работать на дому, не зависеть от аренды помещения, рабочего графика. Я уверена, что многие женщины уйдут с этого фестиваля с огромным вдохновением, мотивацией и запалом творить дальше. Ырза Тұрсынзада

В рамках фестиваля проходят бесплатные обучающие семинары, конкурсы и мастер-классы как в онлайн, так и в офлайн-режимах. Участие в «Көрпеfest – 2022» решила принять Анаргуль Султанова из Тараза. Восемь лет назад она начала свое дело по пошиву корпе. Но в этот раз приехала на фестиваль в качестве мотиватора для участниц. Она удачно запустила свой бизнес и под ее началом работают три девушки.

У меня инвалидность первой группы – врожденное отсутствие рук. Пошив корпе передался от бабушек и тети, они все были мастерицами. Был момент, когда мои сестры были безработными, и мы начали шить. Шили все, что относится к приданому для невест. К нам тоже приезжала Ырза Тұрсынзада. Мы стали еще лучше шить после ее мастер-классов. И потом поняли, что это не только бизнес, мы еще продолжаем тем самым традиции наших предков. На этом фестивале я выступаю как мотиватор, потому что я шью ногами. У меня бизнес, и я своим примером могу их мотивировать, ведь они тоже могут добиться успехов. Анаргуль Султанова

Другой гость фестиваля – Артыкпай Смагулов – приехал из Омска. Мужчина руководит семейной мастерской «Әреке», в которой занимается изготовлением казахских национальных сувениров, столов, детских игрушек и многого другого. Цель приезда – не просто узнать что-то новое, но и самому научиться шить корпе.

Мне 54 года. Я хочу здесь получить знания, которые не только пригодятся мне, но и помогут потом обучить всех заинтересованных людей в Омске в пошиве корпе, сохранив тем самым казахские традиции. Артыкпай Смагулов

Фото: Вадим Мударисов

Международный фестиваль «Көрпеfest – 2022» продлится до 5 мая. По итогам конкурсов победителям вручат швейные машины и ценные подарки от акима СКО. А лучшие мастерицы получат сертификаты от автора проекта Ырзы Турсынзада.

Также организаторы отметили, что по завершении фестиваля обучившиеся ремесленники смогут открыть свой бизнес.