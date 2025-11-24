#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Международный фестиваль искусств "Әлем әуені" стартовал в Астане

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:36 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Международный фестиваль искусств "Әлем әуені", который впервые проходит в Астане, собрал на одной площадке общее культурное наследие тюркских народов, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Республики Казахстан Дархан Кыдырали, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, председатель Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан Ерлан Даукенов и заместитель акима Астаны Есет Байкен.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В приветственном слове заместитель акима города Есет Байкен отметил духовное и культурное значение фестиваля.

"Этот фестиваль – важная площадка, направленная на возрождение и популяризацию общего духовного наследия тюркских народов. Сегодняшнее мероприятие – это яркий шаг, объединяющий артистов братских стран и углубляющий культурные связи. Благодаря этому фестивалю переплетаются древние традиции и современные направления тюркской цивилизации, что еще больше укрепляет нашу духовную преемственность", – сказал Есет Байкен.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В ходе фестиваля состоялось пленарное заседание Международного симпозиума "Тамыр мен үн: Түркі аспап жасау дәстүрі және заманауи шешімдер".

На нем обсуждалось историческое становление национальных музыкальных инструментов, региональные особенности и применение традиционных технологий на современном этапе.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В фестивале принимают участие более 60 мастеров-искусствоведов, исследователей, музыковедов и традиционных инструменталистов из тюркских государств.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Программа направлена на сохранение и популяризацию богатого музыкального наследия тюркских народов в современном формате.

25 ноября в Музее искусств пройдут практические занятия по изготовлению музыкального инструмента. Итогом станет гала-концерт, который состоится во Дворце "Жастар".

На концерте прозвучат традиционные песни и современные произведения в этно-жанре.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
