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Законодательство РК
17:14 04.05.2022

Новые парки появятся в Алматы

Алматы, парки, новые, открытие Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы построят шесть парков на окраинах города – большая часть из них откроется в Алатауском районе (мкр. Зердели, Боралдай, Саялы, Ожет), а также в Медеуском (мкр. Алатау) и Наурызбайском районах (вдоль набережной Каргалы), передает Zakon.kz.
Новые парки будут оснащены детскими и спортивными площадками, рекреационными зонами. Планы по озеленению города и проблемные вопросы были представлены в ходе пресс-тура для СМИ.Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, всего в Алматы имеется 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га.

Ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции восьми объектов, в том числе парков, скверов и др.Пресс-служба акимата Алматы

Полный список объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству:

  • парк «Желтоксан» в мкр. Маяк в Турксибском районе;

  • набережная вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;

  • сквер у Дворца школьников в Медеуском районе;

  • сквер «Северный» за КБТУ в Алмалинском районе;

  • пешеходная зона Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Жамбыла;

  • благоустройство прудов с использованием очистных сооружений на территории КГКП «Алматинский зоологический парк»;

  • водоохранная полоса и русло реки Есентай от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;

  • реконструкция русла реки Жарбулак;

  • пешеходная зона по улице Байсеитовой;

  • сквер «Северный».

Также сообщается, что в каждом отдаленном от центра города районе планируется строительство прогулочных зон.

Например, парк в Боралдае будет обустроен по аналогии с Теренкуром, а в Зердели построят молодежный парк по аналогии с Центральным парком культуры.

В настоящее время имеются проблемы с содержанием парков и скверов города. Для решения данного вопроса внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ по содержанию и обслуживанию парков и скверов города, а также контроля единому оператору – ТОО «Eco Almaty».Пресс-служба акимата Алматы
Динара Халдарова
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