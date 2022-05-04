Новые парки появятся в Алматы

Новые парки будут оснащены детскими и спортивными площадками, рекреационными зонами. Планы по озеленению города и проблемные вопросы были представлены в ходе пресс-тура для СМИ. Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, всего в Алматы имеется 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га.

Ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции восьми объектов, в том числе парков, скверов и др. Пресс-служба акимата Алматы

Полный список объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству:

парк «Желтоксан» в мкр. Маяк в Турксибском районе;

набережная вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;

сквер у Дворца школьников в Медеуском районе;

сквер «Северный» за КБТУ в Алмалинском районе;

пешеходная зона Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Жамбыла;

благоустройство прудов с использованием очистных сооружений на территории КГКП «Алматинский зоологический парк»;

водоохранная полоса и русло реки Есентай от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;

реконструкция русла реки Жарбулак;

пешеходная зона по улице Байсеитовой;

сквер «Северный».

Также сообщается, что в каждом отдаленном от центра города районе планируется строительство прогулочных зон.

Например, парк в Боралдае будет обустроен по аналогии с Теренкуром, а в Зердели построят молодежный парк по аналогии с Центральным парком культуры.