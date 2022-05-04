Новые парки появятся в Алматы
Новые парки будут оснащены детскими и спортивными площадками, рекреационными зонами. Планы по озеленению города и проблемные вопросы были представлены в ходе пресс-тура для СМИ.Пресс-служба акимата Алматы
По данным ведомства, всего в Алматы имеется 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га.
Ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции восьми объектов, в том числе парков, скверов и др.Пресс-служба акимата Алматы
Полный список объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству:
парк «Желтоксан» в мкр. Маяк в Турксибском районе;
набережная вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;
сквер у Дворца школьников в Медеуском районе;
сквер «Северный» за КБТУ в Алмалинском районе;
пешеходная зона Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Жамбыла;
благоустройство прудов с использованием очистных сооружений на территории КГКП «Алматинский зоологический парк»;
водоохранная полоса и русло реки Есентай от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;
реконструкция русла реки Жарбулак;
пешеходная зона по улице Байсеитовой;
сквер «Северный».
Также сообщается, что в каждом отдаленном от центра города районе планируется строительство прогулочных зон.
Например, парк в Боралдае будет обустроен по аналогии с Теренкуром, а в Зердели построят молодежный парк по аналогии с Центральным парком культуры.
В настоящее время имеются проблемы с содержанием парков и скверов города. Для решения данного вопроса внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ по содержанию и обслуживанию парков и скверов города, а также контроля единому оператору – ТОО «Eco Almaty».Пресс-служба акимата Алматы