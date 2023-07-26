Новый сквер на месте недостроенных домов появится в Алматы
По словам градоначальника, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.
"Начало работ планируется на второй квартал 2024 года, окончание – до конца 2024 года. Данный сквер будет обустроен на месте снесенных двух недостроенных домов", – сказал Ерболат Досаев.
Так, в сквере появятся зеленые зоны, две детские площадки, зоны отдыха для пожилых людей, атриум-зоны. Также на территории сквера посадят более 200 видов деревьев.
9 июня 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев взял ситуацию с обустройством земельного участка в мкр. Зердели, на котором в течение нескольких лет стояли недостроенные здания, под личный контроль.
Согласно проекту микрорайона, в 2016 году сдать должны были 32 дома, но в эксплуатацию ввели не все – два объекта остались недостроенными. Для решения проблемы долгостроев АО "КазНИИСА" провело техническое обследование в 2022 году. Дома признали непригодными для завершения строительства и снесли. Ответственную за недострои подрядную организацию – ТОО "Daniya constraction" – через суд признали недобросовестным участником госзакупок и лишили лицензии.