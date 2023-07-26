Новый сквер на месте недостроенных домов появится в Алматы

Новый сквер построят на месте недостроенных домов в мкр. Зердели. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам градоначальника, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

"Начало работ планируется на второй квартал 2024 года, окончание – до конца 2024 года. Данный сквер будет обустроен на месте снесенных двух недостроенных домов", – сказал Ерболат Досаев.

Так, в сквере появятся зеленые зоны, две детские площадки, зоны отдыха для пожилых людей, атриум-зоны. Также на территории сквера посадят более 200 видов деревьев.

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9 июня 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев взял ситуацию с обустройством земельного участка в мкр. Зердели, на котором в течение нескольких лет стояли недостроенные здания, под личный контроль.