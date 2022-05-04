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18:46 04.05.2022

В Беларуси объявлена внезапная проверка Вооруженных сил

Внезапная проверка Фото: Instagram/army__by
Минобороны Беларуси объявило, что в Вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования. Ее целью назвали оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций», сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что проверка не несет угрозы никаким странам.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, – заявили в ведомстве.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомой местности и в быстро меняющихся внешних условиях. Силы, участвующие в проверке, продемонстрируют способность противостоять угрозам как на земле, так и в воздухе.

Минобороны также предупредило о перемещении «значительного числа» военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

Константин Вноровский
Беларусь
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