В Беларуси объявлена внезапная проверка Вооруженных сил

В ведомстве отметили, что проверка не несет угрозы никаким странам.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, – заявили в ведомстве.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомой местности и в быстро меняющихся внешних условиях. Силы, участвующие в проверке, продемонстрируют способность противостоять угрозам как на земле, так и в воздухе.

Минобороны также предупредило о перемещении «значительного числа» военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.