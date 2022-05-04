18:46 04.05.2022
В Беларуси объявлена внезапная проверка Вооруженных сил
Фото: Instagram/army__by
Минобороны Беларуси объявило, что в Вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования. Ее целью назвали оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций», сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что проверка не несет угрозы никаким странам.
Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, – заявили в ведомстве.
Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомой местности и в быстро меняющихся внешних условиях. Силы, участвующие в проверке, продемонстрируют способность противостоять угрозам как на земле, так и в воздухе.
Минобороны также предупредило о перемещении «значительного числа» военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.