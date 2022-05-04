Ерлан Карин: Конституционная реформа проводится в интересах всего общества

Ерлан Карин написал в своем Telegram-канале, что конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан.

По предложению некоторых членов рабочей группы в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента.

По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции. Госсекретарь РК Ерлан Карин

По всем пунктам поправок Конституционным советом дано заключение о соответствии их Конституции, отметил Карин.

По словам госсекретаря, вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества.

Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 1