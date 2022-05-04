Марат Башимов: В итоговом проекте поправок в Конституцию нет норм о Первом Президенте

Об этом он написал в соцсетях.

Конституционный совет вынес важное решение о конституционности проекта поправок в Конституцию.

В обществе заинтересованно и конструктивно идет обсуждение инициированной главой государства конституционной реформы. И в ходе обсуждения общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся Первого Президента Республики Казахстан. Это норма о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом.

Вместе с тем в обществе очень серьезную полемику вызвало сохранение в 91 статье нормы о неизменности статуса Первого Президента как основателя Независимого Казахстана.

Поэтому некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли Первого Президента из Основного закона, так она не несет никакой правовой нагрузки. Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся Первым Президентом Независимого Казахстана, не требует особого юридического закрепления.

С учетом мнения членов рабочей группы в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение. По результатам итогового заседания Конституционный совет вынес решение о конституционности проекта поправок.