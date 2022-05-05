На нашествие мошек пожаловались жители Туркестанской области

Мошки терроризируют жителей нескольких районов Туркестанской области, сообщает «Хабар 24».

Насекомые нападают на людей и животных. Укусы их вызывают покраснения и зуд. Сельчане говорят, что не могут выйти на улицу. Особенно страдают дети и пенсионеры.

Это какая-то катастрофа. Не можем покинуть дома. Все жители покусанные. У многих зуд. Что с этим делать, не знаем. Сегодня благодаря ветру мошек мало, повезло. Житель села Сарыколь Аширбай Кенжебеков

Еще одна жительница Замира Мусаева работает в детском саду. По ее словам, из-за мошек они не могут выпустить детей на свежий воздух.

Нашествие насекомых начинается с наступлением тепла. По словам сельчан, гнус появляется из-за крупного водоема, который расположен неподалеку от аула. Опухоль от укуса мошки больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Что это такое, не понаслышке знают практически во всем районе.

Сельчане не выпускают скотину на пастбище в дневное время, а только ночью.

Жители рассказали, что насекомые были и раньше, но не в таком количестве. В Арыси с ними уже борются за счет местного бюджета. А вот в Отырарском районе обработку даже не начинали.

В этом году обработку химическими препаратами против мошек районные акиматы должны проводить самостоятельно. Из областного бюджета деньги на профилактику планируется выделить в следующем году, сейчас для этого готовятся необходимые документы. Руководитель отдела областного управления энергетики и ЖКХ Бактыбай Убайдин

Нашествие гнуса продолжится как минимум до середины лета, отметили специалисты. Их активность снизится лишь с понижением температуры.