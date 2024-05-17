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Нетипичное нашествие мошек в Уральске связывают с паводками

жители Уральска жалуются на нашествие мошек, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 21:30 Фото: astanatv.kz
На нашествие мошек жалуются жители Уральска. В этом году насекомые буквально заполонили парки и улицы. Специалисты говорят, причина в паводках, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, вода после паводков до сох пор до конца не ушла из Уральска. А это идеальные условия для размножения кровососущих насекомых, говорят специалисты. Когда земля полностью просохнет – неизвестно.

Между тем, горожане жалуются, что мошки в буквальном смысле не дают прохода:

"Прямо лезут, не дают сидеть спокойно ничего. Не обрабатывают что- ли ничего. И в уши, и в рот, мы еле доехали".

"Сестра пошла вся покусанная мошками. Вообще невыносимо, даже сетки наши не помогают. Не знаем даже, чем и как бороться с ними".

"И мы их вот так с детей. Детей жалко. И самим нам тяжело с этими мошками. Очень трудно".

"И знаете, их укусы довольно болезненные, и место укуса долгое время не заживает".

Дезинскекторы с нашествием гнуса борются активно, но пока по их словам безуспешно. Впервые в Уральске к уничтожению насекомых подключили дроны. Но уничтожить всех кровососущих нет возможности. Ведь травят их поздно вечером и ночью, чтобы не навредить здоровью населения – а значит эффект от этого намного ниже. Кроме того, обработки проводятся вне городской черты – в лесных зонах и возле водоемов.

"Такое большое количество мошкары не характерно для Уральска, в связи с паводком. Зеленые мошки новые появились, которые очень кусаются и укусы достаточно аллергенные у многих людей на них. Рассматривали проведение авиа обработок, с использованием самолетов. Но к сожалению в бюджет это не было заложено. Так как никто не ожидал такую ситуацию с паводком". Замдиректора дезинсекционного предприятия Юлия Майер

По этой же причине рассматривается вопрос увеличения финансирования. На борьбу с кровососущими только в Уральске в этом году выделено 105 млн тенге. Но площадь обработки территории от гнуса увеличилась в 10 раз. Плановые работы ведут четыре бригады.

"С апреля подрядчиком ежедневно проводятся работы по выявлению зон повышенной концентрации личинок мошек и комаров и по обработке этих территорий. Но из-за паводков образовалось большое количество новых водоемов. Эти условия являются хорошей средой для появления насекомых в больших количествах по сравнению с прошлыми годами. По этой причине мы просим увеличить финансирование". Замруководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев

Специалисты советуют уральцам пока воздержаться от отдыха в лесу и вблизи водоемов. Или надевать плотную одежду. Нашествие мошек продолжится как минимум до середины лета, поэтому сейчас нужно запастись терпением и защитными средствами.

Ранее сообщалось, что нашествие саранчи грозит жителям Атырауской области.

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