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09:12 05.05.2022

Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство

смена гражданства Казахстан Фото: Zakon.kz
Женщина пояснила, что получила гражданство Канады в 2017 году. В марте 2022 года она получила гражданство России, однако паспорт Казахстана не сдала из-за незнания закона, сообщает Zakon.kz.

23 апреля при пересечении границы Казахстана у пункта пропуска «Урлитюбе» в Павлодарской области пограничники выявили гражданку России и Канады. Женщина, имея при себе паспорт Казахстана, не сообщила в установленные сроки о смене гражданства.

Она признала свою вину полностью и пояснила, что в ноябре 2017 года получила гражданство Канады. В марте 2022 года получила гражданство России, однако паспорт Казахстана не сдала из-за незнания закона. В Казахстане родственников не имеет, из-за чего попросила выдворить за пределы страны.

Железинский районный суд признал женщину виновной по ст. 496 ч. 2 КоАП. Ее выдворили за пределы Казахстана. Постановление вступило в законную силу.

По закону гражданство Казахстана утрачивается при приобретении гражданства другого государства. В случае смены подданства необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел или в посольства/консульства Казахстана в течение 30 дней. При этом необходимо сдать казахстанский паспорт и удостоверение личности.

Данияр Кунафин
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