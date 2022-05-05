Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство

23 апреля при пересечении границы Казахстана у пункта пропуска «Урлитюбе» в Павлодарской области пограничники выявили гражданку России и Канады. Женщина, имея при себе паспорт Казахстана, не сообщила в установленные сроки о смене гражданства.

Она признала свою вину полностью и пояснила, что в ноябре 2017 года получила гражданство Канады. В марте 2022 года получила гражданство России, однако паспорт Казахстана не сдала из-за незнания закона. В Казахстане родственников не имеет, из-за чего попросила выдворить за пределы страны.

Железинский районный суд признал женщину виновной по ст. 496 ч. 2 КоАП. Ее выдворили за пределы Казахстана. Постановление вступило в законную силу.