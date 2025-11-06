#Народный юрист
Общество

Гражданина России оштрафовали в Казахстане за сокрытие второго гражданства

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 20:36 Фото: gov4c.kz
Мужчина получил гражданство России, но не уведомил власти Казахстана о факте приобретения иностранного гражданства и не сдал документы. Нарушителя законодательства оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Железинским районным судом Жамбылской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Российской Федерации за нарушение законодательства "О гражданстве Республики Казахстан" (ст. 496 ч. 2 КоАП).

При прохождении пункта пропуска пограничного контроля "Урлютобе" при пересечении государственной границы гражданин К. не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства в компетентные государственные органы Казахстана и не сдал документы. По законодательству, гражданство РК утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

"Лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о данном факте в органы внутренних дел Казахстана или загранучреждения РК и сдать паспорт и (или) удостоверение личности", – разъяснили в суде.

Мужчина свою вину в совершении правонарушения признал полностью. Он показал документы о том, что приехал в Казахстан снять свои пенсионные накопления, после чего намеревался сдать документы гражданина Казахстана в посольстве города Омска РФ.

"Просил назначить взыскание в виде штрафа, так как в Казахстане в городе Семее проживает тетя в преклонном возрасте. Суд c учетом обстоятельств дела, личности правонарушителя и наличия родственных связей с гражданами РК признал К. виновным по ч. 2 ст. 496 КоАП и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 100 МРП, но сократил сумму штрафа на 30% – до 275 240 тенге". Железинский районный суд

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области было рассмотрено дело в отношении мужчины, который получил гражданство России, но не уведомил об этом соответствующие органы Казахстана. В том случае суд назначил штраф нарушителю законодательства РК в размере 393 тыс. тенге.

