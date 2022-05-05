Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:44 05.05.2022

Мужчина получил ожоги рук и ног на рабочем месте в Акмолинской области

палата, больница Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области ведется расследование по факту получения работником ожогов на рабочем месте. Пострадавшего госпитализировали с ожогом более 40% рук и ног, передает Zakon.kz.

Мужчина получил производственную травму во время работы на одном из предприятий.

По показаниям пострадавшего, инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с паяльной лампой.

По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». В настоящее время проводится заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба ДП Акмолинской области
Анастасия Стативкина
Акмолинская область
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все