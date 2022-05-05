09:44 05.05.2022
Мужчина получил ожоги рук и ног на рабочем месте в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области ведется расследование по факту получения работником ожогов на рабочем месте. Пострадавшего госпитализировали с ожогом более 40% рук и ног, передает Zakon.kz.
Мужчина получил производственную травму во время работы на одном из предприятий.
По показаниям пострадавшего, инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с паяльной лампой.
По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». В настоящее время проводится заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба ДП Акмолинской области