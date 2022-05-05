Ищут состоятельного партнера: назван Топ-5 знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 вошли рожденные под такими созвездиями, как Телец, Козерог, Лев, Стрелец и Скорпион.

По мнению астрологов, представительницы этих пяти знаков зодиака корыстны в любви, так как для них деньги имеют значение. Они не все готовы жить «и в богатстве, и в бедности», если первого пункта у возлюбленного нет.

Тельцы любят, чтобы их баловали и окружали вниманием, из-за чего в любви выбирают обеспеченных партнеров. Рожденные под этим созвездием жаждут окружить себя роскошью, жить в утонченном интерьере, посещать только самые лучшие места.

Представительницы этого знака зодиака сходятся с богачами не только ради денег, но и благодаря счастливому стечению обстоятельств – они словно притягивают к себе удачу и деньги.

Козероги являются прагматичными и практичными личностями.

Они предпочитают мечтам реальную жизнь, в которой им необходимы финансовая защищенность и уверенность в завтрашнем дне. В связи с этим выбор партнера без гроша за душой — это не про них.

Львы могут долго и придирчиво выбирать себе возлюбленных из-за того, что любят внимание.

Рожденным под этим созвездием нравится само чувство влюбленности, а если оно сопровождается дорогими подарками и ужином в роскошном ресторане на глазах у восхищенной публики, то это для них становится наилучшим вариантом.

Стрельцам избранник при деньгах может обеспечить тот уровень жизни, который они считают достойным.

Представительницам этого знака зодиака свойственен интерес ко всему новому и необычному. Влюбиться в кошелек, а не его обладателя их может заставить собственное стремление открывать этот мир все больше и больше.

Скорпионы могут быть весьма прагматичны, несмотря на то, что их считают страстными любовниками и жуткими собственниками.

Рожденным под этим созвездием требуется победа любой ценой, и поэтому они находятся в поиске наиболее успешного кандидата на свое сердце. Конечно, они могут быть счастливы с милым и в шалаше, но если это бунгало на Мальдивах, то их счастье будет еще полнее.