10:34 05.05.2022
Школьник в Атырау сообщал в полицию о выдуманных преступлениях
Фото: Zakon.kz
Родителей школьника в Атырау наказали за ложные вызовы спецслужб. Десятиклассник четыре раза звонил в полицию, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что первый ложный вызов поступил еще 28 марта. Звонивший вызвал сотрудников полиции в одну из квартир города без объяснения обстоятельств. Найти звонившего тогда не удалось.
Уже через три дня поступил звонок, что неизвестные бросают камни в автомобили на детской площадке, у которых в руках были бутылки и электрошокер.
26 апреля он вновь позвонил с сообщением о драке на школьном футбольном поле между подростками.
В ходе проверки выяснилось, что вызовы являются ложными и звонил в полицию ученик 10 класса. Он также признался в трех ранее совершенных ложных вызовах.Пресс-служба ДП Атырауской области
На его родителей, как уточнили в ведомстве, наложили штраф в сумме 30 МРП.