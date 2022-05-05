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10:34 05.05.2022

Школьник в Атырау сообщал в полицию о выдуманных преступлениях

полиция, обман, школьник, штраф родителей Фото: Zakon.kz
Родителей школьника в Атырау наказали за ложные вызовы спецслужб. Десятиклассник четыре раза звонил в полицию, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что первый ложный вызов поступил еще 28 марта. Звонивший вызвал сотрудников полиции в одну из квартир города без объяснения обстоят­ельств. Найти звонившего тогда не удалось.

26 апр­еля он вновь позвонил с сообщением о драке на школьном фут­больном поле между подростками.

Уже через три дня поступил звонок, что неизвестные бросают камни в автомобили на детской площадке, у которых в руках были бутылки и электрошокер.

В ходе проверки выяснилось, что вызовы являются ложными и звонил в полицию ученик 10 класса. Он также признался в трех ранее совершенных ложных вызовах.Пресс-служба ДП Атырауской области

На его родителей, как уточнили в ведомстве, наложили штраф в сумме 30 МРП.

Анастасия Московчук
Атырау
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