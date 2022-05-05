Школьник в Атырау сообщал в полицию о выдуманных преступлениях

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали, что первый ложный вызов поступил еще 28 марта. Звонивший вызвал сотрудников полиции в одну из квартир города без объяснения обстоят­ельств. Найти звонившего тогда не удалось.

26 апр­еля он вновь позвонил с сообщением о драке на школьном фут­больном поле между подростками.

В ходе проверки выяснилось, что вызовы являются ложными и звонил в полицию ученик 10 класса. Он также признался в трех ранее совершенных ложных вызовах. Пресс-служба ДП Атырауской области

Уже через три дня поступил звонок, что неизвестные бросают камни в автомобили на детской площадке, у которых в руках были бутылки и электрошокер.

На его родителей, как уточнили в ведомстве, наложили штраф в сумме 30 МРП.