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Законодательство РК
11:27 05.05.2022

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 мая

уплата ИПН для лиц частной практики Фото: pexels
Казахстанцам, занимающимся частной практикой, необходимо не позднее 5 мая 2022 года уплатить ИПН по доходам, полученным в марте 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Это касается частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, - сообщили в ДГД Алматы.

ИПН – это индивидуальный подоходный налог.

Согласно ст. 336 Налогового кодекса, доходом лица, занимающегося частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Лариса Черненко
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