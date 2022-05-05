«Где их родители вообще?» – алматинцев возмутило видео с подростками

Несколько видео, на которых молодежь катается на скейтбордах в непредусмотренных для этого местах, опубликовал в Facebook житель южной столицы Андрей Андреев.

«Настоящий вандализм! Никакой культуры у подростков... Где их родители вообще?»

«Какой своевременный пост! Поддерживаю полностью. Нужна помощь общественности!»

«Сначала они молча смотрят на вандализм, позволяя наплевать на законы людские и божьи, а потом удивляются, что их бьют».

«Родители должны воспитывать детей и объяснять, что можно и что нельзя, где опасно, где – нет, – написали возмущенные жители Алматы в комментариях под публикацией.

В комментариях также отметился начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, который поблагодарил за сигнал.

Дал соответствующие поручения руководству местной полицейской службы, в том числе ювенальной полиции. Будут проведены точечные рейды. Канат Таймерденов

Ранее блогер Азамат Сарсенбаев разместил на странице в Instagram видео с девушкой, которая рисовала на стенах пещеры в Актау.