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11:58 05.05.2022

«Где их родители вообще?» – алматинцев возмутило видео с подростками

алматы, памятники, дети-вандалы, видео, полиция, комментарий Фото: скриншот видео
В Алматы на видео попали акты вандализма – на кадрах подростки катаются на скейтбордах прямо на памятнике. Их действиями возмутились местные жители, передает Zakon.kz.

Несколько видео, на которых молодежь катается на скейтбордах в непредусмотренных для этого местах, опубликовал в Facebook житель южной столицы Андрей Андреев.

  • «Настоящий вандализм! Никакой культуры у подростков... Где их родители вообще?»

  • «Какой своевременный пост! Поддерживаю полностью. Нужна помощь общественности!»

  • «Сначала они молча смотрят на вандализм, позволяя наплевать на законы людские и божьи, а потом удивляются, что их бьют».

  • «Родители должны воспитывать детей и объяснять, что можно и что нельзя, где опасно, где – нет, – написали возмущенные жители Алматы в комментариях под публикацией.

В комментариях также отметился начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, который поблагодарил за сигнал.

Дал соответствующие поручения руководству местной полицейской службы, в том числе ювенальной полиции. Будут проведены точечные рейды.Канат Таймерденов

Ранее блогер Азамат Сарсенбаев разместил на странице в Instagram видео с девушкой, которая рисовала на стенах пещеры в Актау.

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