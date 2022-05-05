Астрономы определили точную скорость вращения Солнца

Как отмечается на сайте Российской академии наук, специалисты главной астрономической обсерватории РАН определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с.

Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с. Таким образом можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений, – указано в сообщении.

Основой для расчетов астрономам послужил анализ кинематики движения тел звезд класса OB. Это очень молодые, возрастом всего в несколько млн лет, и массивные (более 10 масс Солнца) звезды.

Благодаря высокой светимости OB-звезды видны с очень далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики и удобны для изучения ее кинематики на различных масштабах, включая определение параметров галактического вращения.

Отмечается, что в декабре 2020 года появилась новая, третья версия каталога звезд Галактики Млечный Путь, составленная по результатам работы космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. В сравнении с предыдущей, второй версией, в ней уточнены примерно на 30% значения параметров движений около 1,5 млрд звезд. Таким образом, движение около половины звезд каталога измерено с относительной ошибкой менее 10%.