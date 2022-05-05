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21:05 05.05.2022

Астрономы определили точную скорость вращения Солнца

Ученые определили скорость Солнца Фото: pixabay
Российские ученые смогли рассчитать скорость вращения звезды благодаря точным данным о параметрах угловой скорости вращения Галактики, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Российской академии наук, специалисты главной астрономической обсерватории РАН определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с.

Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с. Таким образом можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений, – указано в сообщении.

Основой для расчетов астрономам послужил анализ кинематики движения тел звезд класса OB. Это очень молодые, возрастом всего в несколько млн лет, и массивные (более 10 масс Солнца) звезды.

Благодаря высокой светимости OB-звезды видны с очень далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики и удобны для изучения ее кинематики на различных масштабах, включая определение параметров галактического вращения.

Отмечается, что в декабре 2020 года появилась новая, третья версия каталога звезд Галактики Млечный Путь, составленная по результатам работы космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. В сравнении с предыдущей, второй версией, в ней уточнены примерно на 30% значения параметров движений около 1,5 млрд звезд. Таким образом, движение около половины звезд каталога измерено с относительной ошибкой менее 10%.

На основании этих данных российские ученые рассмотрели выборку из 9750 OB-звезд. И в результате определили значения параметров угловой скорости вращения Галактики: около 29,712 км/с/кпк. Эта величина означает, что звезда, расположенная на расстоянии 1 кпк (килопарсек, единица измерения расстояний в астрономии) от оси вращения Галактики, движется с круговой скоростью около 29,7 км/с. Для принятого расстояния от центра Галактики до Солнца круговая скорость вращения околосолнечной окрестности вокруг центра Галактики составляет около 240,7 км/с.Российская академия наук
Оксана Житникова
Россия
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