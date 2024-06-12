Скорость вращения внутреннего ядра Земли замедлилась впервые за 40 лет

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что впервые за 40 лет скорость вращения внутреннего ядра Земли замедлилась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, внутреннее ядро находится на глубине около 5 тыс. км, поэтому до него невозможно добраться с помощью существующих технологий. Отмечается, что специалисты используют сейсмические волны землетрясений, чтобы создать визуализацию движения этой структуры.

Согласно исследованию ученых, внутреннее ядро ​​начало терять скорость примерно в 2010 году, двигаясь медленнее относительно поверхности Земли. Это произошло впервые за 40 лет. По информации издания, анализ проводили на основе сейсмоданных в период с 1991 по 2023 год, а также результатах советских, французских и американских ядерных испытаний, проходивших в 1970-х годах.

Эксперты считают, что замедление скорости внутреннего ядра было вызвано взбалтыванием окружающей его жидкой оболочки, а также гравитационными силами из плотных областей вышележащей каменистой мантии.

По мнению специалистов, изменения могут незначительно изменить продолжительность дня, но разница составит не более тысячной доли секунды.

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