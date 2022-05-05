12:30 05.05.2022
Средства Нацфонда надо использовать эффективно – Маулен Ашимбаев
Фото: senate.parlam.kz
На пленарном заседании председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев отметил, что необходимо рационально и эффективно использовать деньги из Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.
Маулен Ашимбаев рассказал, что наблюдается тенденция увеличения внешнего финансирования дефицита бюджета на 640 млрд тенге. Одновременно с этим снижаются внутренние источники на 780 млрд тенге.
Вопрос не в том, чтобы не использовать эти средства, ситуация ведь непростая. Но нужно рационально эти деньги направить. Надо их использовать эффективно, от них должна быть отдача.Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
Он привел в пример, что в прошлом году целевым трансфертом из Нацфонда на развитие массового и национального видов спорта было выделено 1,7 млрд тенге, примерно половина этой суммы не была использована. Также целевым трансфертом из Нацфонда на поддержку и продвижение национальных фильмов было выделено 3,3 млрд тенге. Из этих средств было использовано только 34%.
Спикер Сената добавил, что национальные фильмы нужно продвигать, но делать это лучше за счет доходов из республиканского бюджета, а не за счет средств Нацфонда.
Насколько правильно выделять на текущие расходы деньги из Нацфонда, который у нас уменьшается? Национальные фильмы нужно продвигать, но их надо финансировать за счет доходов республиканского бюджета, а не за счет Нацфонда. Нам всем нужна дисциплина в использовании средств Нацфонда. Есть правила, если нужно, можно их ужесточить. И нужно следовать этим правилам. Нужно иметь более четкую и осмысленную позицию.Маулен Ашимбаев