Средства Нацфонда надо использовать эффективно – Маулен Ашимбаев

Маулен Ашимбаев рассказал, что наблюдается тенденция увеличения внешнего финансирования дефицита бюджета на 640 млрд тенге. Одновременно с этим снижаются внутренние источники на 780 млрд тенге.

Вопрос не в том, чтобы не использовать эти средства, ситуация ведь непростая. Но нужно рационально эти деньги направить. Надо их использовать эффективно, от них должна быть отдача. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Он привел в пример, что в прошлом году целевым трансфертом из Нацфонда на развитие массового и национального видов спорта было выделено 1,7 млрд тенге, примерно половина этой суммы не была использована. Также целевым трансфертом из Нацфонда на поддержку и продвижение национальных фильмов было выделено 3,3 млрд тенге. Из этих средств было использовано только 34%.

Спикер Сената добавил, что национальные фильмы нужно продвигать, но делать это лучше за счет доходов из республиканского бюджета, а не за счет средств Нацфонда.