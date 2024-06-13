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Ашимбаев: Капитализация средней американской компании на Каспии в 5 раз больше, чем накопления Нацфонда

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:58 Фото: senate.parlam.kz
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев высказался о постоянных тратах из Национального фонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената отметил, что сейчас Национальному фонду со стороны населения уделяется много внимания, отчасти из-за программы "Национальный фонд детям". Люди внимательно следят, какие доходы у Нацфонда, сколько средств и как распределяются.

"В этих условиях казахстанский суверенный фонд относительно небольшой – 60 млрд долларов. Для такой страны, которая 30 лет экспортирует нефть и сырье, это относительно небольшая сумма. Например, компания Chevron, которая работает на Тенгизском месторождении. Капитализация Chevron – 300 млрд долларов. То есть одна компания, притом не самая крупная американская сейчас компания, средненькая, ее капитализация в пять раз больше, чем весь наш суверенный фонд, накопленный за 25 лет существования", – заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

По его словам, в Национальном фонде могло быть и больше средств, если бы разными способами через трансферты и облигации не изымались средства.

"Облигации, наверное, тоже неплохой инструмент, но мы же видим убытки по этим облигациям. Убытки 60 млрд только по одному типу облигаций. По другим облигациям небольшой процент купона. Это легитимный инструмент, но в результате использования такого финансирования квазигоссектора Нацфонд недополучает средства, которые он мог бы получать через альтернативные инструменты", – добавил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что суть Нацфонда не в том, чтобы вкладывать миллиарды в один крупный актив, приводя в пример покупку акций "КазМунайГаза".

"Сама суть использования средств Национального фонда, чтобы диверсифицировать, чтобы вкладывать в разные активы. Конечно, "КазМунайГаз" – устойчивая компания, по ней проблем не будет. Но в любом случае это же нарушает принцип инвестирования средств суверенного фонда. Но вот сейчас Национальный фонд захочет продать эти 20%, он же не продаст. Никто ему не даст их продать. Соответственно, у этих акций нет ликвидности сейчас. Соответственно, снова нарушается принцип ликвидности в инвестициях Национального фонда", – подчеркнул спикер Сената.

Маулен Ашимбаев считает, что нужно пересмотреть подходы и ввести определенные нормативы в Бюджетном кодексе страны.

Ранее министр финансов Казахстан Мади Такиев рассказал, сколько денег осталось в Национальном фонде.

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