Парламент Казахстана принял корректировки в бюджет

Средства будут направлены на реализацию поручений главы государства. Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что на реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Они предназначены для повышения боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов ЧС. Также средства предложили направить на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.

Министр добавил, что на дополнительные расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, предусмотрены расходы в сумме 173 млрд тенге.

По его словам, за счет этих средств проиндексированы социальные выплаты и профинансированы расходы, связанные с изменением курса тенге к доллару, а на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств будет направлено 476 млрд тенге.

После голосования председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что государство принимает необходимые меры для защиты экономики.