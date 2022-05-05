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Законодательство РК
12:47 05.05.2022

Парламент Казахстана принял корректировки в бюджет

Бюджет, трансферт, закон, Парламент Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон «О гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022-2024 годы» и корректировки в республиканский бюджет на 2022-2024 годы, передает корреспондент Zakon.kz
Средства будут направлены на реализацию поручений главы государства. Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что на реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Они предназначены для повышения боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов ЧС. Также средства предложили направить на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.

Министр добавил, что на дополнительные расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, предусмотрены расходы в сумме 173 млрд тенге.

По его словам, за счет этих средств проиндексированы социальные выплаты и профинансированы расходы, связанные с изменением курса тенге к доллару, а на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств будет направлено 476 млрд тенге.

После голосования председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что государство принимает необходимые меры для защиты экономики.

Сегодня рассмотрели и приняли важные законы. Главная цель реформ – создание условий для роста экономики, справедливого распределения национального богатства. Несмотря на сложную ситуацию, государство полностью выполняет свои обязательства. Формирование бюджета должно проводиться прозрачно и эффективно. Важно, чтобы выделяемые средства дали результаты. Председатель Сената Маулен Ашимбаев
Айша Тулеубекова
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