Парламент Казахстана принял корректировки в бюджет
Средства будут направлены на реализацию поручений главы государства. Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема. Министр национальной экономики Алибек Куантыров
В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что на реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Они предназначены для повышения боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов ЧС. Также средства предложили направить на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.
Министр добавил, что на дополнительные расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, предусмотрены расходы в сумме 173 млрд тенге.
По его словам, за счет этих средств проиндексированы социальные выплаты и профинансированы расходы, связанные с изменением курса тенге к доллару, а на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств будет направлено 476 млрд тенге.
После голосования председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что государство принимает необходимые меры для защиты экономики.
Сегодня рассмотрели и приняли важные законы. Главная цель реформ – создание условий для роста экономики, справедливого распределения национального богатства. Несмотря на сложную ситуацию, государство полностью выполняет свои обязательства. Формирование бюджета должно проводиться прозрачно и эффективно. Важно, чтобы выделяемые средства дали результаты. Председатель Сената Маулен Ашимбаев