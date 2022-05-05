12:37 05.05.2022
В Шымкенте полицейского уволили после избиения пенсионера
Фото: пресс-служба МВД РК
Житель Шымкента обвинил полицейского в рукоприкладстве. По его словам, на него напал инспектор полиции, сообщает Zakon.kz.
В разговоре с журналистом издания Otyrar пенсионер уточнил, что конфликт произошел еще в феврале. Тогда, заступившись за супругу, мужчина попал в больницу с многочисленными травмами.
В полиции города отметили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол по статье 73-1 КоАП РК.
Кроме того, собранные материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента.
По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон. Управлением собственной безопасности проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел. Пресс-служба Департамента полиции Шымкента