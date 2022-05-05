В Шымкенте полицейского уволили после избиения пенсионера

В разговоре с журналистом издания Otyrar пенсионер уточнил, что конфликт произошел еще в феврале. Тогда, заступившись за супругу, мужчина попал в больницу с многочисленными травмами.

В полиции города отметили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол по статье 73-1 КоАП РК.

Кроме того, собранные материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента.