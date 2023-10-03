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Алматинец обвинил "полицейского" в избиении

Алматинец обвинил полицейского в избиении Фото: polisia.kz
"Полицейского" в Алматы обвинили в избиении водителя и его дочери. По словам заявителя, это случилось 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Мужчина уточнил, что с 10-летней дочерью ехал по улице Алексея Хегая, когда им перегородил дорогу КамАЗ. Он попросил водителя КамАЗ грузовика отъехать в сторону, но к ним подошел неизвестный, залез в автомобиль и начал его бить. Дочка, которая попыталась разнять дерущихся, тоже пострадала. В заключении мужчина заявляет, что нападавшим оказался сотрудник полиции.

На видео присутствует ненормативная лексика!

В полиции города подтвердили, что 28 сентября в Наурызбайском районе между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт, в результате чего один из мужчин выхватил сотовый телефон другого.

"Его оппонент пытался забрать свой мобильник, однако тот скрылся. В настоящее время в полицию поступило заявление лишь о грабеже сотового телефона", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Также отмечено, что обращения по факту нанесения телесных повреждений на данный момент не поступало.

"Проводятся следственные действия, с учетом требований ст.24 УПК РК об объективности, всесторонности и полноты производства".

Кроме того, как подытожили в ведомстве, мужчина не является сотрудником полиции.

Ранее в МВД рассказали, сколько полицейских в Казахстане. Как оказалось, на 100 тысяч населения в Казахстане порядка 383 полицейских.

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