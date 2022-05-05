Разыскивали в России, скрывался в Шымкенте: мошенника задержали в Алматы

Как отметили в пресс-службе ведомства, молодой человек разыскивался в России за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. А в это же время полицейские Алматы разыскивали его за совершение ряда мошеннических действий.

В полиции рассказали, что гражданин размещал объявление на сайте о сдаче квартир по низкой цене. При этом сам он снимал эти квартиры на сутки, далее пересдавал их на длительный срок.

Рассылая фиктивные договора, мужчина требовал стопроцентную предоплату, а после отключал сотовый телефон. Для этого у него было несколько абонентских номеров. Кроме того, установлены банковские реквизиты, куда совершались переводы. Сейчас уже доказано 16 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник Есен Искаков

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.