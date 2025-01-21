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Происшествия

Гражданина Китая задержали в аэропорту Алматы

полиция задержала гражданина Китая в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 19:24 Фото: polisia.kz
Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы задержан 34-летний гражданин Китая, вылетающий рейсом Алматы – Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мужчина в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым проявляя неуважение к окружающим и загрязняя место общего пользования.


"Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП (19 660 тенге), а также был снят с рейса", – рассказали в полиции.

Как уточняется, с начала текущего года департаментом полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений к ответственности привлечено 5249 правонарушителей, в том числе за загрязнение мест общего пользования – 499 лиц.

Ранее житель Костанайской области лишил себя 334 тыс. тенге за дебош в поезде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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