Гранты в колледжах: какие специальности могут выбрать казахстанские школьники в 2022 году

В Министерстве образования и науки РК отметили, что госзаказ будет переориентирован на технические специальности.

В связи с этим до 2025 года 70% госзаказа будет отдано на технические специальности, в основном, это специальности по следующим отраслям: металлургия, IT, строительство, инженерия и услуги, – говорится в ответе МОН РК на запрос Zakon.kz.

По данным Минобразования, в настоящее время доля технических специальностей составляет 45%, это: металлургия;

IT-сфера;

строительство;

инженерия;

машиностроение.

Согласно атласу профессий, в 2022 году появились такие новые специальности и квалификации, как:

специальность «Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)» и квалификации «Монтажник-наладчик робототехнических систем и комплексов», «Техник мобильной робототехники», «Техник промышленной робототехники»;

специальность «Технология изделий на основе наноматериалов» и квалификация «Оператор производства изделий на основе наноматериалов»;

специальность «Аддитивные технологии производства» и квалификация «Оператор аддитивных установок»;

специальность «Дистанционно пилотируемая авиационная система» и квалификации «Внешний пилот», «Техник-механик по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем»;

специальность «Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий» и квалификации «BIM-пользователь», «BIM-техник», «Техник по обслуживанию интеллектуальных систем управления зданием»;

специальность «Управление недвижимостью» и квалификация «Управляющий многоквартирным жилым домом»;

специальность «Управление дестинацией» и квалификации «Менеджер экологического туризма», «Менеджер по продвижению туристских услуг», «Менеджер туристского информационного центра».

Кроме того, каждый абитуриент при поступлении может указать четыре специальности и выбрать четыре колледжа. Также им предоставлена возможность пройти профессиональную диагностику через информационные системы управлений образования.

В МОН разъяснили, как будет проводиться конкурс для поступления на грант в колледжи.

Вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям с 15 по 21 августа и специальностям, требующим творческой подготовки, – с 21 по 28 июля. По всем другим специальностям экзамены отменены. Абитуриенты, поступающие на рабочие специальности, должны пройти собеседование. Поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу. Конкурс проводится по среднему конкурсному баллу аттестата об образовании в информационной системе управлений образования областей и городов. Пресс-служба МОН РК

По данным Минобразования, конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования по госзаказу, будет проводиться с 19 по 22 августа, на платной основе – с 26 по 28 августа, на базе 11 класса и колледжа – с 22 по 25 августа, на платной основе – с 26 по 28 августа, поступающих на специальности искусства и культуры – с 29 июля по 2 августа.

Согласно постановлению правительства, бесплатным образованием будут охвачены девять категорий лиц, на которые выделяются квоты: 1) граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов – 1%; 2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 0,5%; 3) граждане из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие села – 30%; 4) лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана – 4%; 5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия – 1%; 6) граждане Казахстана из числа сельской молодежи, переселяющиеся в регионы, определенные правительством – 10%; 7) дети из семей, в которых воспитывается четверо и более несовершеннолетних детей – 5%; 8) дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет – 1%; 9) дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов I и II групп – 1%.

Вместе с тем Министерством образования и науки внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предпринимателей с обязательством дальнейшего трудоустройства. Для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем, при этом берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшему трудоустройству выпускников.

Благодаря такому тандему между колледжем и предприятием будут обновлены образовательные программы под требования работодателя, организовано дуальное обучение, педагоги смогут стажироваться на базе предприятия-партнера, предприятие будет принимать итоговый экзамен, студенты смогут во время обучения проходить практическое обучение на предприятии, а по окончании – трудоустроиться. Уже в этом году планируется охватить более 10 тыс. абитуриентов по целевому заказу предприятий. Пресс-служба МОН РК

Напомним, в 2022 году прием документов в казахстанские колледжи начинается с 20 июня.

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Перечень документов для поступления в колледж на грант: заявление о приеме документов; оригинал аттестата; четыре фотографии 3х4 см; медицинская справка формы №075-У; документ, удостоверяющий личность.

Подать документы можно через портал электронного правительства, а также непосредственно в колледж.