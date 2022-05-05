Четыре человека погибли при пожаре в Акмолинской области

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение о пожаре в квартире, расположенной на первом этаже, поступило 5 мая в 03:54.

В течение трех минут первые пожарные подразделения были на месте пожара. Из квартиры до приезда пожарных расчетов через окно смогли самостоятельно эвакуироваться женщина 1964 г.р. и ее внук 2015 г.р. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых – мужчина 1991 г.р., женщина 1993 г.р. – и двоих детей 2018 г.р. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

По данным пресс-службы ведомства, площадь пожара составила 50 кв. м.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В 04:50 пожар был ликвидирован. На месте пожара работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области