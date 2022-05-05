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13:55 05.05.2022

Четыре человека погибли при пожаре в Акмолинской области

акмолинская область, село, пожар, погибшие, дчс, комментарий Фото: скриншот видео
В Акмолинской области в селе Красный Яр произошел пожар в квартире, в результате которого погибли четыре человека – мужчина, женщина и двое детей, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение о пожаре в квартире, расположенной на первом этаже, поступило 5 мая в 03:54.

В течение трех минут первые пожарные подразделения были на месте пожара. Из квартиры до приезда пожарных расчетов через окно смогли самостоятельно эвакуироваться женщина 1964 г.р. и ее внук 2015 г.р. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых – мужчина 1991 г.р., женщина 1993 г.р. – и двоих детей 2018 г.р.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

По данным пресс-службы ведомства, площадь пожара составила 50 кв. м.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В 04:50 пожар был ликвидирован. На месте пожара работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

ДЧС Акмолинской области просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре незамедлительно звонить на номер «101».

Динара Халдарова
Акмолинская область
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