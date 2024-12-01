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Двое детей задохнулись во время пожара в Акмолинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 17:40 Фото: akorda.kz
Двое детей, 2017 и 2021 годов рождения, погибли во время пожара в частном доме в селе Шубарагаш Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что дети находились внутри во время возникновения огня и погибли от отравления продуктами горения:

"Пожар возник на площади три квадратных метра. На экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами".

Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория. Отделом по ЧС Буландынского района начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 ноября 2024 года в Жамбылской области спасли из горящего двухэтажного дома бабушку и четверых внуков, которые чуть не задохнулись от дыма.

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