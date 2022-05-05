5 мая отмечается Международный день акушерства

Труд акушерок незаменим и востребован: их знания и опыт помогают сохранить здоровье и жизнь мамы и ребенка. Само слово акушерка (accoucher) переводится с французского как «помогать при родах».

История возникновения Международного дня акушерства

Основоположником современной акушерской науки считается древнегреческий врач и философ Гиппократ. Он написал много сочинений о родах и акушерстве.

Из врачей, оставивших сочинения по акушерству, также можно назвать римлянина Галена, греков Мосхиона и Павла Эгинского, византийца Аэция Амедийского.

В Средние века развитие акушерства приостановилось – в то время наблюдалась высокая смертность рожениц и новорожденных.

И только в XVI веке акушерство вновь привлекло внимание специалистов.

В 1513 году появилось первое руководство с рисунками по акушерству Евхария Ресслина «Цветник беременных женщин и акушерок». Затем последовали сочинения Якова Руфа в Цюрихе (1553) и Вальтера Рейфа в Страсбурге (1561).

Идея создания отдельного праздника возникла в 1987 году на конференции Международной ассоциации акушерок в Нидерландах. И лишь в 1992 году он появился в календаре профессиональных праздников.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы врачей-акушеров.

Для работы акушеркой необходимо получить среднее специальное образование по специальности «Медико-акушерское дело» (не стоит путать с врачом акушер-гинекологом, у которого высшее медицинское образование).