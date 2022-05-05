Названы знаки зодиака, представителей которых ждет серьезная встряска в конце мая

Cтрелец

Для людей этого знака последние дни мая окажутся роковыми. В опасности не только Стрельцы, но и их близкие, пишет wday.ru. Есть огромный риск, что представителям этого знака откроется какая-то давняя тайна, связанная с друзьями и родственниками. Стрельцы окажутся перед сложным выбором: действовать по велению сердца и научиться прощать или прислушаться к разуму и полностью разрывать отношения. Скорее всего, с кем-то из близкого окружения все же придется расстаться.

Лев

Львы могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Страсть в отношениях может трансформироваться в агрессию. Всему виной многочисленные обиды и претензии. Каждый был увлечен делами, в результате мало времени проводили вместе, нежность угасла, а бытовые и финансовые проблемы подливают масло в огонь. Нужно научиться уступать, ставя свою гордость на задний план. Задайте вопрос: любите ли вы своего партнера? Если да, то сделайте все, чтобы наладить отношения.

Водолей

Жизнь встанет с ног на голову. Водолеям придется менять свои планы в последний момент. Ситуация будет осложняться тем, что мало шансов что-то изменить. Перед тем как начать действовать, нужно понять, что ссоры и претензии ни к чему хорошему не приводят. Чтобы исправить ситуацию и снова встать на белую полосу удачи, нужно отключить свои эмоции — постараться вначале думать, а потом говорить.