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18:22 05.05.2022

Опубликована программа мероприятий в Алматы в честь Дня Победы

ВОВ Фото: assembly.kz
В преддверии 9 мая в каждом районе города Алматы пройдут концертные программы, выставки военной техники, возложат цветы к мемориалам и будет функционировать военно-полевая кухня, передает Zakon.kz.

6 мая 11:00 на площади перед зданием акимата Алатауского района пройдет церемония возложения цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» с участием ветеранов района и молодежи.

7 мая в 12:00 в зале «Бакшасарай» акимат Бостандыкского района организует торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

8 мая в 11:00 в парке «Гүлдер» пройдет концерт, подготовленный акиматом Жетысуского района.

9 мая в 10:00 перед зданием акимата Наурызбайского района будет организован праздничный концерт «Ерлік ізі өшпейді».

9 мая в 11:00 в сквере им. А. Молдагуловой и М. Маметовой акимат Алмалинского района организует концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы.

В это же время 9 мая в парке Family Park пройдет другой концерт, приуроченный к праздничной 77-й годовщине Победы.

9 мая в 11:00 в парке им. С. Сейфуллина будет организован концерт для жителей Турксибского района.

9 мая в 14:00 аппарат Медеуского района организует концерт в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.

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