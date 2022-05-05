Опубликована программа мероприятий в Алматы в честь Дня Победы

6 мая 11:00 на площади перед зданием акимата Алатауского района пройдет церемония возложения цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» с участием ветеранов района и молодежи.

7 мая в 12:00 в зале «Бакшасарай» акимат Бостандыкского района организует торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

8 мая в 11:00 в парке «Гүлдер» пройдет концерт, подготовленный акиматом Жетысуского района.

9 мая в 10:00 перед зданием акимата Наурызбайского района будет организован праздничный концерт «Ерлік ізі өшпейді».

9 мая в 11:00 в сквере им. А. Молдагуловой и М. Маметовой акимат Алмалинского района организует концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы.

В это же время 9 мая в парке Family Park пройдет другой концерт, приуроченный к праздничной 77-й годовщине Победы.

9 мая в 11:00 в парке им. С. Сейфуллина будет организован концерт для жителей Турксибского района.

9 мая в 14:00 аппарат Медеуского района организует концерт в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.